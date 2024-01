Nasce Bobo Tv Channel, un vero e proprio canale digitale d’intrattenimento a 360°, che arricchirà ulteriormente la piattaforma Twitch. La Bobo Tv Channel non avrà come core solo il calcio ma darà voce anche a tanti altri sport e tematiche con un orizzontalità di contenuti prendendo tutti i target. Anima di questo nuovo progetto è Christian Vieri che dichiara: “Sarà un grandissimo 2024 per la Bobo Tv Channel che cambia completamente pelle e si presenta al pubblico con 7 programmi fino a raggiungere, nell’arco di 12 mesi fino a 15 proposte. Darò spazio a voci diverse, ho deciso di cambiare la prospettiva della Bobo Tv Channel facendo un passo indietro con il mio programma dando una trasversalità di contenuti sempre più ampia. L’offerta si amplierà ulteriormente nel corso dell’anno, per offrire agli utenti e ai tanti fan una proposta trasversale che sia completa e varia. Sono molto contento di intraprendere questa avventura con grandi professionisti e talentuosi personaggi!”.

Nel ricco palinsesto di partenza saranno quindi 7 i programmi che prenderanno vita. Si inizia il lunedì sera alle ore 21 con Che calcio dici!? Il format, animato da Edoardo Mecca, Daniele Brogna, Gabboman e il fratello Fabio, Luca Mastrangelo e Arbitrino. Con l’ironia che da sempre li contraddistingue, i sei protagonisti racconteranno l’andamento del campionato di Serie A. Verranno analizzate le partite più importanti di ogni giornata, i casi da moviola e lo stato di forma delle squadre. Dimensione Calcio, il martedì ore 20.00: apprezzatissimo format dedicato al calcio femminile continua anche nel 2024. Katia Serra e Martina Angelini raccontano il campionato italiano con passione ed entusiasmo. Tra aneddoti, curiosità e ospiti speciali, le due conduttrici raccontano il loro viaggio nel calcio femminile italiano ed internazionale.

Le Rompipalle con Chiara Carcano e Arianna Bertoncelli, darà appuntamento ai fan il mercoledì alle ore 14 con un programma di intrattenimento dalle tematiche divertenti e tanti ospiti presenti, mentre alle ore 21 nel palinsesto di Bobo Tv Channel i followers potranno sapere qualche curiosità e dettaglio in più legato al padel con W il Padel in collaborazione con Italy Padel Tour, Padelisti Anonimi, Quelli del Padel e Rocio Rodriguez. Doppio Passo, il giovedì alle ore 14, format con Davom23, Luca Toselli, Football Meta, Alesia, Il Critico, FantaTia, dedicato al calcio italiano e internazionale con analisi tecniche, lavagne tattiche e consigli per il fantacalcio. Doppio appuntamento il giovedì: infatti alle ore 21.00 sarà il momento dedicato al ciclismo. Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo e Lello Ferrara condurranno infatti Lo squalo all’attacco. Un racconto ironico e fuori dagli schemi del ciclismo, attraverso la lente del trio al timone, con una nutrita schiera di ospiti dal passato glorioso, dal fulgido presente o con un avvenire promettente.

Un solo mantra, vietato prendersi troppo sul serio. La settimana si chiude venerdì alle ore 18.00 con Pixels & Bytes, il nuovo format tecnologico dedicato al mondo Gaming e Hi-Tech. Un viaggio settimanale tra News, Anticipazioni e Review dall’universo gaming. In ogni puntata focus sulle ultime tendenze Hi-tech, su nuovi prodotti e tecnologie. Il restyling della Bobo Tv è curato da Futuramanagement. Valentina Cammarata, Ceo & Founder, dichiara a proposito: “L’idea della trasformazione della Bobo Tv in Bobo Tv Channel ci è venuta per dare nuova linfa al progetto e farla diventare la tv del futuro in grado di parlare a tutti i target, non attribuendo più una verticalità di contenuto, ma una trasversalità su tutte le tematiche. Stiamo lavorando per offrire al nostro pubblico una programmazione completa che abbracci anche il weekend”.