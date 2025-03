"Volevamo dare continuità alla prestazione con l’Inter, il mister ce l’aveva chiesto e nel primo tempo abbiamo gestito molto bene il gioco. Dobbiamo però essere più concreti e cinici sotto porta, perché abbiamo segnato meno rispetto alle occasioni create". Così il portiere del Napoli Alex Meret parla in conferenza stampa al termine del match contro la Fiorentina.

Meret risponde anche a una domanda sulle ambizioni di Scudetto della squadra di Antonio Conte: "Siamo lì in alto e lo sappiamo tutti, vogliamo rimanerci ed è il primo obiettivo. Mancano dieci partite, sarebbe da folli non credere di poter arrivare davanti a tutti. Dovranno essere dieci finali e poi si vedrà, non dobbiamo far mancare spirito di squadra e sacrificio, è ciò che ci ha portato a fare questo campionato. Se ci mettiamo ancora di più, ci toglieremo grandi soddisfazioni".