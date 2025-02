Terzo gettone stagionale per Daniele Doveri, il più esperto degli arbitri italiani, con l'Inter in campo domani sera al Maradona in occasione della sfida contro il Napoli. Doveri, infatti, ha già diretto i nerazzurri in occasione della vittoria di Cagliari del 28 dicembre e della sconfitta di Firenze contro la Fiorentina dello scorso 6 febbraio, entrambe arrivate col punteggio di 3-0. Sono 33 i precedenti di Doveri con l'Inter, che ha un bottino di 14 vittorie, 10 pareggi e nove sconfitte.

Sarà la quinta volta che Doveri sarà l'arbitro di una sfida tra Napoli e Inter con un bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria per parte e due pareggi. Curiosità: tutte le sfide si sono giocate all'ombra del Vesuvio.