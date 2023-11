Prima direzione stagionale con l'Inter per Davide Massa, il 42enne arbitro di Imperia designato per la sfida di domenica sera tra Napoli e Inter al Maradona. Massa ha diretto i nerazzurri per 26 volte, con 16 vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte come bottino. L'ultimo precedente risale alla semifinale di andata di Coppa Italia della scorsa stagione all'Allianz Stadium contro la Juventus, terminata 1-1 con la celeberrima coda velenosa per gli insulti razziali rivolti a Romelu Lukaku.