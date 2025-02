Alessandro Buongiorno si è presentato in conferenza stampa dopo il pareggio tra Napoli e Lazio all'Olimpico. "Contentissimo di rientrare con la squadra per cercare di dare il mio contributo. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, siamo amareggiati per il gol subito all'ultimo. C'è solo da lavorare e continuare ad andare avanti", ha esordito.

"Per come è andata la partita c'è amarezza perché abbiamo subito gol all'ultimo - ha aggiunto -. Eravamo in una situazione di emergenza dove abbiamo fatto dei cambi, ci teniamo la prestazione perché abbiamo tenuto duro. C'è da recuperare le energie e pensare alla prossima. Giocare a tre o a quattro è differente, ma abbiamo giocato a tre a inizio anno e dovevamo solo riprendere i meccanismi. Anche quando sono stato fuori ho cercato di dare il massimo del contributo mettendomi a servizio dei compagni. Ci si deve aiutare a vicenda, lo spirito di sacrificio tra di noi non deve mai mancare".