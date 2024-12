Andre Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli autore del gol del definitivo 3-1 nel match della Bluenergy Arena contro l'Udinese, parlando ai microfoni di DAZN dopo la partita ha spiegato come il successo sui friulani non sia un segnale all'Atalanta capolista: "No, dobbiamo pensare solo a noi e vedremo alla fine. Siamo concentrati solo su di noi e dobbiamo ricordarci sempre di essere una grande squadra”.