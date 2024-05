Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha respinto con forza al mittente le minacce di un'azione legale da parte di FIFPO e World Leagues Association rispetto alla disputa del Mundial de Clubes nell'estate 2025, un torneo aggiuntivo che andrebbe a congestionare ulteriormente un calendario già affollato. Parlando al 74esimo Congresso FIFA, a Bangkok, questo venerdì, il numero uno del calcio ha ribadito la sua posizione: "La FIFA organizza circa l'1% delle partite dei migliori club del mondo, tutte le altre partite, il 98,99%, sono organizzate dai diversi campionati, federazioni, confederazioni, da tutti voi - e questo è un bene - le sue parole -. Ma ecco il punto: l'1 o il 2% delle partite organizzate dalla Fifa finanzia il calcio in tutto il mondo. I ricavi che generiamo non vanno solo a pochi club in un Paese, i ricavi che generiamo vanno in 211 Paesi in tutto il mondo. Non esiste nessun'altra organizzazione che fa altrettanto. Spero, quindi, che queste cifre, che ovviamente potete verificare e calcolare, interrompano questo dibattito futile, che è davvero inutile, e si concentrino su ciò che dobbiamo fare, quale è la nostra missione, che è organizzare eventi e competizioni e sviluppare il calcio in tutto il mondo, perché il 70% di voi, le federazioni membri della FIFA, non avrebbero il calcio senza le risorse provenienti direttamente dalla FIFA".