Dopo Crotone, Samuele Mulattieri è molto vicino a tornare in Calabria, per aggregarsi alla Reggina del nuovo allenatore Filippo Inzaghi. Secondo la Gazzetta del Sud, infatti, sarebbe in fase avanzata la trattativa con l’Inter per il prestito del giovane attaccante, autore di sei gol in 28 presenze con la maglia dei pitagorici, in amaranto. Mulattieri al momento lavora ad Appiano Gentile con il gruppo di Simone Inzaghi.