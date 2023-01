(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "E' una giornata buia perché è andato via un amico. E' andato in luogo dove si è sempre presenti e dove un giorno ci ritroveremo". Così il ministro per lo Sport ed i giovani, Andrea Abodi, ha commenministro la scomparsa di Carlo Tavecchio, durante il meeting nazionale dei dirigenti promosso dal CSI a Roma.