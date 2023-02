Ospite di TV Play, Vincenzo Morabito, membro dell'entourage di Olivier Giroud, ha ricordato il momento in cui il suo assistito fu a un passo dal vestire la maglia dell'Inter. Era il gennaio 2020, sessione nella quale il club nerazzurro decise di puntare tutte le fiches su un top player come Christian Eriksen: C’era l’accordo con il club nerazzurro, poi ha preso tempo ed è arrivato Eriksen. C’era ancora Conte. Non se n'è più fatto niente ed è andato al Milan".