Naturalmente, tra i più amareggiati per il grave infortunio che costringerà Stefano Sensi ad un nuovo, lungo stop è il tecnico del Monza Raffaele Palladino. Che alla vigilia del match contro la Lazio evidenzia come l'assenza del giocatore in prestito dall'Inter peserà nell'economia del suo gioco: "Sensi in campo è un'artista, ci mancherà tantissimo. Nell'ultimo periodo associava alle qualità tecniche anche quelle fisiche e mi stava sorprendendo sotto tutti i punti di vista. Mancherà, ma ci sono diversi calciatori bravi per sostituirlo. Abbiamo dei giovani ma anche dei calciatori più esperti a centrocampo per sostituirlo".