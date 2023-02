Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Salernitana, ha parlato anche di Franco Carboni, esterno argentino classe 2003 arrivato in prestito dall'Inter. "E' un giovane molto interessante, mi piace molto perchè è intraprendente e molto applicato. Quando c'è stata la possibilità di prenderlo a gennaio abbiamo colto questa opportunità - le sue parole -. Come qualità è bravo nella spinta e deve migliorare in fase di non possesso. Contro il Milan è entrato con grande personalità e ci ha dato una mano".