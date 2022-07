A margine della firma di Matteo Pessina con il Monza, Adriano Galliani ha ribadito una volta ancora gli obiettivi ambiziosi dei brianzoli alla loro prima, storica partecipazione in Serie A: "I tifosi devono ringraziare il presidente Berlusconi, senza di lui non ci sarebbe la Serie A e non ci sarebbe Matteo Pessina: stiamo lavorando per fare un Monza molto molto importante - le parole dell'amministratore delegato -. Non parliamo di salvezza: come obiettivo aziendale abbiamo il decimo posto".