Si è chiuso con un pareggio a reti bianche il primo test estivo del Monza di Giovanni Stroppa, che a Bellinzona non è andato oltre lo 0-0 nell'amichevole contro la locale formazione militante nella Challenge League, più avanti nella preparazione visto che in Svizzera il campionato inizierà la settimana prossima. Quarantacinque minuti in campo per Andrea Ranocchia e Michele Di Gregorio, col portiere che in un'occasione si è ben disimpegnato togliendo le castagne dal fuoco alla difesa dopo un disimpegno un po' goffo. Non impiegato Stefano Sensi, rimasto a Monzello per proseguire nel lavoro personalizzato come riporta Tuttomonza.it