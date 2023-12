Riccardo Montolivo, ospite del salotto di DAZN, ha risposto a chi gli ha chiesto quale giocatore prenderebbe, se dovesse per forza scegliere, tra Osimhen e Lautaro: "Il nigeriano perché è un attaccante più completo che può giocare in più moduli. Lautaro Martinez in un 4-3-3 a giocare da solo fa più fatica, penso che Osimhen con uno vicino potrebbe essere più devastante. È più forte nel colpo di testa, meno nello stretto rispetto l’argentino".