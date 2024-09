Marcello Montanari, ex difensore dell'Inter, è stato raggiunto da Sportitalia.com per parlare del momento dei nerazzurri dopo l'ottimo pari di Champions League in casa del Manchester City: "L’Inter secondo me sta continuando il suo percorso di crescita, ha affrontato il Manchester City con grande personalità, consapevole di quello che avrebbe dovuto fare durante la gara e ci è perfettamente riuscita. Chiudere gli spazi e in ripartenza sbagliare il meno possibile. Il primo passaggio è andare a fare male. È chiaro che siamo agli inizi e tante squadre vogliono vincere la Champions. Io ritengo che l’Inter sia una delle sei squadre che lo possa fare”.

Che derby ti aspetti domenica dopo queste partite europee?

“Beh viste le partite di Champions, l’Inter è sicuramente la favorita, ma i derby fanno storia a sé. Sicuramente i rossoneri avranno voglia di riscatto visto i precedenti e la partenza non troppo felice del campionato”.

Taremi è quel giocatore che può far alzare l’asticella ancora di più vista la sua intelligenza?

“Taremi ha mostrato delle buone capacità è può sicuramente essere utile alla causa, però penso che l’Inter per migliorarsi ulteriormente abbia bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse. Uno che salta l’uomo, veloce”.