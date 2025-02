Mentre la Fifa si appresta a organizzare gli ultimi dettagli per il Mondiale per Club ormai alle porte, tornano a rumoreggiare le polemiche nei confronti del suddetto Torneo che prenderà il via il prossimo 15 giugno negli USA per la prima volta con il nuovo format a 32 squadre. Dalla sua ufficialità, le leghe nazionali stanno già pensando a come adattare i calendari dei campionati del 2025/26 che risentirebbero di un leggero slittamento, ma è proprio in tal senso che tornano i problemi. Secondo quanto svelato da The Telegraph, "la Premier League ha ribadito che non rinvierà la prima giornata del torneo in programma il 16 agosto 2025", nonostante le richieste del Manchester City.

"Perché modificare la nostra competizione quando la FIFA ha imposto una competizione con cui non siamo d’accordo? Il calendario è allungato al massimo. Si è andati troppo oltre, stiamo facendo tutto il possibile per rendere il programma il più ragionevole possibile, in una situazione che non è colpa nostra e che è incredibilmente difficile da gestire per noi" ha detto Tony Scholes, Chief Football Officer della Premier.