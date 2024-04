Il Mondiale per club si arricchisce di una nuova partecipante. Non ci andrà l'Arsenal, che è stato eliminato ieri ai quarti di finale di Champions League. Per regolamento, solo la vittoria del trofeo avrebbe potuto portare un'altra inglese negli Stati Uniti. Ci andrà quindi il Salisburgo, grazie al ranking. Gli austriaci sono l'ultima partecipante dall'Europa.

Da martedì sera è certo anche l'accesso dell'Atletico Madrid, eliminato ma davanti al Barcellona per via della contemporanea uscita dei blaugrana.