L’Arabia Saudita sarebbe pronta e ampiamente disponibile a ospitare un Mondiale extralarge, con ben 64 squadre, nel 2034, se la FIFA accettasse la proposta per espandere il torneo dalle attuali 48 squadre. A rilanciare tale proposta è stato direttamente il ministro per lo Sport del Paese che ha in carico l'organizzazione del torneo fra nove anni.

Come riporta l’agenzia di stampa Reuters, il principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal ha parlato in di questa possibilità in occasione del Gran Premio di Formula Uno in Arabia Saudita, a Jeddah: "Siamo pronti, o lo saremo se Dio vuole. Se questa sarà la decisione della FIFA e se riterrà che sia una buona decisione per tutti, allora saremo più che felici di realizzarla".