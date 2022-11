Torna alla sconfitta l'Inter di Simone Inzaghi che da favorita perde clamorosamente una partita che per quarantacinque minuti aveva largamente dominato. A margine dello 2-0 per la Juventus, a commentare il ko a Inter TV è anche Henrikh Mkhitaryan: "Siamo stati anche più bravi della Juve, nel primo tempo avremmo dovuto vincere due-tre a zero ma non abbiamo segnato nelle occasioni create purtroppo e le abbiamo pagate nel secondo tempo".

In cosa è mancata l’Inter visto che fatica nei big match?

Ovviamente c’è l’opportunità di fare di più p, erò non entriamo in campo pensando di non aver vinto con le grandi. Sono statistiche, non ci importa che giochiamo contro la Juve o con un altro avversario, entriamo in campo sempre per vincere".