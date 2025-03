Lorenzo Minotti vede positivamente la leggera flessione fisica dell'Inter in questo preciso momento storico della stagione, nell'ottica di perseguire l'obiettivo dichiarato da tutti i protagonisti di arrivare in fondo alle tre competizioni a maggio: "E' un bel segnale che la squadra non sia brillantissima adesso - le sue parole a Sky Sport -. Non è un qualcosa di calcolato, ma questa è una formazione che vuole tenere aperti tutti i fronti e si prepara ai mesi caldi in cui si decidono le stagioni. Non sono brillanti soprattutto Mkhitaryan e Calhanoglu, in attacco Thuram e Lautaro hanno tirato la carretta fino a qui".