Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha commentato il caso DAZN: "Tre obiettivi sono stati raggiunti. Innanzitutto, come è giusto che fosse, l'indennizzo automatico per tutti coloro che hanno subito il disservizio. Il secondo è lo spostamento della centrale di monitoraggio e di controllo del rischio direttamente in Italia dalla sede madre di Londra. Infine, un'assicurazione che ci sia un'accelerata degli investimenti sulla tecnologia per evitare il riproporsi di questi disservizi", riferisce l'ANSA.