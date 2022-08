Una mossa social per mettersi al riparo e ragionare serenamente sul proprio futuro. Nikola Milenkovic, al centro di voci di mercato sempre più insistenti che lo dividono tra Inter e Juventus, con offerta della Fiorentina per rinnovare il contratto in scadenzza nel 2023, ha deciso di disattivare momentaneamente il suo profilo Instagram. In questo modo il difensore serbo non dovrà coinfrontarsi con i tanti tifosi viola che gli stanno scrivendo per chiedergli di rimanere e con altri tifosi che gli fanno pressioni. Entro qualche giorno il suo futuro dovrebbe essere più chiaro, anche perché il club gli ha detto di portare un'offerta entro il 7 agosto, la deadline per una sua eventuale partenza.