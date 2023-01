Alla vigilia del match contro la Roma, il tecnico del Milan Stefano Pioli non vuol dare troppo peso a chi non vede i rossoneri come avversaria ideale del Napoli capolista, preferendo le rose di Inter e Juventus: "Ognuno è libero di avere le proprie opinioni, noi ci sentiamo pronti per vincere domani". Nel presentare la prossima avversaria, Pioli ha aggiunto: "La Roma è una squadra forte, completa, ha qualità offensive importanti e fisicità. Ha perso negli ultimi col Napoli e vinto con l'Inter, la rispetteremo tanto. Poi ci siamo noi, la nostra volontà e la nostra determinazione. Torniamo a giocare a San Siro e lo faremo con entusiasmo e con energia".