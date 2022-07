Dopo diversi mesi di stop a seguito di un grave infortunio, Simon Kjaer è tornato quest'oggi a calcare i campi di Milanello per l'inizio della preparazione del Milan campione d'Italia. E ai microfoni di Milan TV, il danese esprime le sue sensazioni: "Aspettavo questo giorno da sette mesi, sono molto contento di essere qua con i ragazzi e di ricominciare a giocare a calcio. Sto bene, ho fatto tanto lavoro, anche se ce n'è molto ancora da fare. Fisicamente sono pronto, ho fatto un po' di vacanza con la mia famiglia, anche se in testa avevo solo la voglia di tornare a giocare e ad allenarmi. Ho fatto quattro mesi a guardare i dati e i numeri, so quali sono i miei obiettivi. Scudetto sul petto? Siamo tutti felici, ma ci mette anche una bella pressione per quest'anno. Penso che possiamo anche crescere e migliorare. Le aspettative sono alte, siamo il Milan, abbiamo vinto lo scudetto e deve essere così".