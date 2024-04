La data sul calendario di milioni di interisti è segnata col circoletto rosso da un bel pezzo, ma dove verrà trasmesso in tv il derby di Milano che potrebbe assegnare lo scudetto della seconda stella ai nerazzurri? Nonostante lo slot del lunedì sera, i tifosi italiani potranno gustarsi la stracittadina solo su DAZN, il prossimo 22 aprile, tramite l'app su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.