Attualmente in Costa Azzurra, dove si sta godendo le vacanze a bordo di uno yacht di fronte alle spiagge di Saint Tropez, Gerry Cardinale potrebbe presenziare per la prima volta in tribuna da proprietario del Milan il prossimo 3 settembre, giorno del derby della Madonnina con l'Inter. L'ipotesi potrebbe diventare realtà, spiega la Gazzetta dello Sport, soprattutto se nel frattempo si saranno concluse le pratiche per il closing, l'atto in cui ci sarà il passaggio ufficiale del testimone da Elliott a Red Bird. "Vanno infatti definiti gli ultimi dettagli dell’affare: nelle settimane scorse sono emersi altri particolari, come quelli a riguardo dell’entità del vendor loan, ovvero del prestito che il venditore concederà all’acquirente per completare l’operazione. Secondo le ultime stime potrà arrivare anche a 600 milioni, ovvero al massimo previsto nelle considerazioni iniziali. In questo modo Elliott renderebbe ancora più solida la partnership che legherà il fondo di Singer a quello di Gerry Cardinale, anche se le quote di Elliott nel capitale societario del nuovo Milan saranno pari a zero", si legge sulla rosea.