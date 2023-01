Mercoledì 18 gennaio alle ore 20, a Riyadh, si alzerà il sipario sulla Supercoppa Italiana. L'Inter, detentrice della Coppa Italia, affronterà il Milan campione d'Italia in un derby che metterà in palio il primo trofeo della stagione 2022/23. La sfida del King Fahd Stadium verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5, mentre su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata. Sarà inoltre possibile vedere il match anche in streaming su Sportmediaset.it.