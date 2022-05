La stagione dell’Inter è da ritenersi comunque positiva nonostante la vittoria dello scudetto da parte del Milan? A rispondere è l'ex portiere nerazzurro Andrea Mazzantini che, intervistato da ItaSportPress.it, fa un riassunto dell'annata della squadra di Simone Inzaghi: "Certo, la stagione dell’Inter è positiva. Hai vinto scudetto e Coppa Italia, oltre a esprimere – oggettivamente – il miglior gioco del campionato".

Che cosa è mancato, tuttavia?

“Secondo me alcuni dettagli, perché l’Inter ha espresso il miglior gioco. Penso, per esempio, al match contro il Bologna. L’errore di Radu è costato molto caro”.

Radu è un portiere da Inter?

"Sì, questo non lo metto in discussione. Gli errori capitano”.

A proposito di portieri: Handanovic può continuare a alti livelli?

"Certo, è stato ed è tutt’ora uno dei migliori portieri italiani e in Europa".

E allora per quali ragioni l’Inter avrebbe acquistato Onana?

"Onana non approda all’Inter per scalzare, da un giorno all’altro, Handanovic. Credo semplicemente che l’Inter si sia voluta cautelare per il futuro".