Massimo Mauro vuole aspettare prima di parlare di crisi Inter superata, almeno fino a mercoledì. Pur sottolineando un aspetto positivo visto nel gruppo di Simone Inzaghi: "Dipenderà tutto dall'impegno col Barcellona. Sulla carta per me ha la rosa più forte in Italia. Mi sembra però che anche lo spirito dell'Inter è buono, questa ricerca di fare e non aspettare che capiti qualcosa, come nel Milan e nel Napoli", le sue parole nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio 24.