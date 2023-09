Massimo Mauro ha analizzato la lotta scudetto ai taccuini di Repubblica: "Inter-Milan e Juventus-Lazio sono state due partite fotocopia. L’Inter nei 10 minuti durante i quali il Milan ha giocato meglio ha avuto la capacità di soffrire, cosa che a parti invertite non ha saputo fare la squadra di Pioli. Stesso discorso per la Juve nel momento di crescita, sia pure estemporaneo, della Lazio. Partite che hanno messo in risalto la bellezza dei contropiede, delle verticalizzazioni superiori a un possesso palla fine a se stesso".

L'analisi è proseguita: "Mi sembra anche importante sottolineare che l’Inter ha sei giocatori italiani tra i titolari (ci metto anche Frattesi, che è entrato nella ripresa ma prima o poi troverà più spazio). E’ particolare in controtendenza e non di poco conto. Se poi aggiungiamo le prestazioni di Lautaro e Mkhitaryan, ecco che questa squadra diventa uno spettacolo".