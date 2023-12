Alessandro Matri ha parlato dei nerazzurri sulle frequenze di DAZN, concentrandosi dapprima sulla Juve: "La rosa secondo me è inferiore a quella dell’Inter, io ci metto dentro anche il Napoli. Ha un bel reparto offensivo però deve essere accompagnato dai numeri. L’Inter sta dando segnali domenica dopo domenica, c’è stato un piccolo passo indietro con la Juventus col secondo tempo non da Inter. Ma anche in coppa ha dimostrato tutta la sua forza. Su Walter Mazzarri andrei cauto sul suo giudizio, perché i giocatori sono stati chiari e sicuramente ha dato una scossa".