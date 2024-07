Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha promosso l'eventuale arrivo all'Inter del giovane difensore della Sampdoria Giovanni Leoni: "L’età non deve ingannarci, ha già un anno di Serie B alle spalle. Ribadisco il concetto: se ha la stima della dirigenza, io mi fido ciecamente. Sono gli stessi che hanno puntato su Alessandro Bastoni quando era un bambino, per cui non potrei mai mettere in dubbio le decisioni".