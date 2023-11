Dopo il messaggio di sostegno di Hakan Calhanoglu a Nicolò Fagioli, anche Marco Materazzi ha voluto mostrare la vicinanza a un altro bianconero che sta vivendo un momento difficile. Si tratta di Paul Pogba, al momento squalificato per doping: "Campione del mondo, leggenda. Ti aspetto presto in campo, il tuo lavoro non è finito", le parole di Matrix che posa assieme al francese della Juventus.