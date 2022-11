Insieme ad altri grandi ex dell'Inter come Alessandro Altobelli, Lothar Matthaus e Roberto Carlos, oltre che alla presenza del presidente della Fifa Gianni Infantino, Marco Materazzi è stato protagonista della cerimonia d’apertura del 'Fan Festival' di Doha, l'arena all'aperto che ospiterà il calendario di spettacoli dal vivo che farà da contorno ai Mondiali. Con la Coppa del Mondo in mano e insieme alle altre stelle presenti alla serata, Materazzi su Instagram afferma: "Un onore essere sul palco con queste leggende".