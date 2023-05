Tra i tanti protagonisti del mondo dello sport interpellati per la grandissima sfida di questa sera tra Milan e Inter c'è anche Alessandra Marzari, presidente della formazione del Vero Volley Milano di pallavolo femminile. Che ai microfoni di Sky Sport non parla solo della sua squadra impegnata nella finale Scudetto ma anche del derby che vede una sorta di spaccatura in famiglia: "Mamma mia... io sono interista, ma vivo in una famiglia divisa a metà: ho due gemelli uno interista e una milanista, un marito e un'altra figlia rossoneri. Saranno tutti allo stadio, sarà una serata divertente".