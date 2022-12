Raggiunto a Merate da Unica TV, Beppe Marotta ha parlato per 'Unica Calcio Monza' del legame tra lui e la società brianzola: "Monza rappresenta un periodo bellissimo della mia carriera, eravamo a fine anni '80. La mia foto in sede immortala il momento felice della vittoria della Coppa Italia di C contro il Palermo. Devo dire che i rapporti con Adriano Galliani sono ottimi, come il piacere che sia lui a gestire una società alla quale sono legato con tanto affetto. Spero che il Monza possa non solo salvarsi, ma a fare un campionato di grandi soddisfazioni per tutti".