Beppe Marotta, ad nerazzurro, ha parlato anche dal palco del Premio Gentleman Fair Play. Di seguito le parole raccolte da Tmw: "Il compito fondamentale di un dirigente è quello di coordinare le due squadre, quella che va in campo di cui il leader è l’allenatore è quella che non scende in campo”.

Tanti dicono che l’Inter sia la squadra migliore…

“Devo dire che il nostro modello negli ultimi anni ha portato a casa dei risultati, questo anche grazie alla proprietà che pure subisce tante critiche. Non sempre più spendi meglio spendi. Noi lavoriamo bene anche grazie al valore umano, che ci ha portato a raggiungere anche obiettivo insperati”.

Avete ampliato la rosa , adesso un bel “problema” di abbondanza per Inzaghi.

“Intanto è bello vedere quattro interisti giocare in nazionale, vuol dire recuperare quello che si era perso, un po’ di italianità. Per il resto, saranno problemi di Inzaghi, che è bravo a gestire tutte le situazioni”.

Come vive il derby?

“Il derby ha un sapore particolare, io ho avuto la fortuna di viverne in tre città. È sempre particolare, spero che sia uno spot positivo per il nostro calcio: sono certo che sarà un grande spettacolo. Poi, visto che lo si diceva prima, che vinca il migliore”.