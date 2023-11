L'ex dg dell'Udinese Pierpaolo Marino ha commentato il momento del Napoli ai microfoni di Tutto Mercato Web: "L’uscita di Luciano Spalletti è sicuramente uno dei principali motivi per cui il Napoli si trova a sette punti della vetta. Il Napoli è forte. Sta pagando lo scotto del cambio di panchina. Per il resto la squadra vale Inter e Milan. Anzi, sulla carta lo davano tutti in grado di ripetersi. La squadra è forte, dovrebbe avere più punti di quelli che ha".