Ospite nel corso di ‘Sky Calciomercato - L’Originale’, il giornalista Massimo Marianella analizza così il momento difficile vissuto da Romelu Lukaku: “Per Lukaku è un anno maledetto, non sta bene. Probabilmente ha affrettato un po’ il recupero per esserci al Mondiale e quella maledetta partita contro la Croazia, in cui lui è stato protagonista non in positivo, ha inciso dal punto di vista mentale. Lui è un ragazzo sensibile, mi dispiaceva e speravo che quella partita non se la portasse nel cuore, invece un po’ è successo e credo che renda il tutto ancora più difficile”.