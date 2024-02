Luca Marelli analizza per Dazn gli episodi arbitrali durante Inter-Atalanta. Tutte le decisioni, prese con l'ausilio del Var, risultano essere corrette.

"Ci sono stati parecchi episodi in questa gara. Sul gol annullato all'Atalanta quel che bisogna valutare è il tocco di braccio, che c'è da parte di Miranchuk. E' necessaria una on-field review per cui l'arbitro deve valutare la punibilità del tocco di braccio, che c'è e viene assegnata la punizione all'Inter. Non c'è gioco pericoloso di Bastoni perché non mette in pericolo l'avversario. La gamba di Bastoni è alta ma non è orientata verso il corpo di Miranchuk, bensì verso il braccio che non dovrebbe trovarsi in quella posizione. Sul 2-0 dell'Inter, invece, Carnesecchi si lamenta per un possibile tocco di braccio da parte di Dimarco. Un tocco di braccio c'è ma è di Kolasinac, probabilmente Carnesecchi pensava fosse di Dimarco ma non c'è alcuna irregolarità".

"Sul rigore per l'Inter - prosegue - c'è stato un errore dell'assistente perché il pallone non è mai uscito e l'assistente alza la bandierina. A livello regolamentare non c'è alcun problema perché il gioco si interrompe quando l'arbitro fischia, ma è anche vero che a livello psicologico va evitato, aspettando che l'azione si concluda. Il pallone non è uscito, viene recuperato da Dumfries, c'è il cross e il braccio di Hateboer è fuori dalla figura con aumento del volume corporeo. Sulla battuta del rigore parato da Carnesecchi segna Dimarco. Da segnalare che al momento della battuta la proiezione del piede destro di Dimarco è all'interno dell'area, ma per essere encroachment il piede doveva essere appoggiato e non lo è, motivo per cui la rete è regolare".