Inter e Roma, sconfitte rispettivamente nella finale di Champions e di Europa League della passata stagione, guardano dal divano la Supercoppa europea che mette di fronte Manchester City e Siviglia. Ricordando la notte di Istanbul fatale per i nerazzurri, Claudio Marchisio ha comunque riconosciuto dei meriti a Simone Inzaghi: "Da quando è all'Inter non ha mai sbagliato le partite importanti, tanto è vero che aveva preparato molto bene anche la finale di Champions - le parole dell'ex centrocampista della Juve -. Il calcio italiano è stato molto criticato negli anni, invece l'anno scorso ha dimostrato di poter arrivare in fondo nelle Coppe".