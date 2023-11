Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, l'ex bianconero Claudio Marchisio ha parlato di Inter e Juventus, anche in vista del derby d'Italia in arrivo: "Come detto da Massimiliano Allegri, è importante che la Juventus sia rimasta in scia all’Inter e che sia davanti alle altre pretendenti per tornare in Champions League, che è l’obiettivo stagionale dichiarato. Alla lunga, però, penso che questo gioco qua non riuscirà a farti stare al passo dell’Inter, che è una grandissima squadra con grandissime qualità e certezze nel gruppo. E lo sta dimostrando.

Non solo in Champions League ma anche in Serie A, come visto a San Siro contro il Frosinone. Alla Juventus preoccupano un po’ le troppe giornate passate senza i gol degli attaccanti».