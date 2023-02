"Partiamo dalla base che il Napoli è anormale, ma è altrettanto anormale il rendimento delle altre. Perché le altre non stanno andando avanti nel loro percorso? Potresti intanto blindare la Champions, se poi arrivi a 90 punti e non vinci lo scudetto fai i complimenti al Napoli". Lo ha detto Luca Marchetti in collegamento con TMW Radio. "L’Inter ha una rosa più competitiva di tutte le altre, il Milan è Campione d’Italia in carica, la Juve è stata orribile nella prima parte della stagione e nessuna sta facendo quello che dovrebbe fare. La Juve ha perso il treno Scudetto non con i 5 gol di Napoli, ma quando a inizio stagione non infilava due partite fatte bene - ha spiegato -. Le tre grandi devono farsi tante domande, l’Inter ha perso sette partite ed ha vinto con il Napoli, ci sono sette sconfitte e nessuna di queste è arrivata col Napoli.