Panoramica sul mercato delle big italiane durante lo studio dedicato di Sky Sport, con Luca Marchetti che ha riassunto in poche parole l'operato estivo della dirigenza interista: "Se devo trovare una parola per definire il mercato nerazzurro, dico reattività - le parole del giornalista -. Ci sono state complicazioni in diverse trattative, penso a Lukaku, Scamacca e Samardzic. Non è sempre detto che sia colpa del club se un affare non va in porto...

Guardate cosa è successo al Bayern ieri: è saltato João Palhinha, per cui erano stati messi a disposizione 65 milioni di euro. Il giocatore aveva fatto anche le foto per l'annuncio".