Intervenuto al Corriere di Bologna, Luca Marchegiani ha parlato dell'andamento della Serie A, concentrandosi soprattutto su Motta: "A questo punto della stagione, la forza delle squadre non si misura più su quella che era la previsione iniziale, sul blasone o sul nome dei giocatori, ma su ciò che le varie squadre hanno mostrato. Lo storico di questo campionato è sufficiente per dare un giudizio. ll tema del futuro di Motta e dei principali giocatori incuriosisce tutti noi. Il tecnico potrebbe fare anche come Xabi Alonso al Bayer Leverkusen e scegliere di rimanere a giocarsi la Champions".