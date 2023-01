"Mi è sembrata una partita preparata bene sotto l'aspetto difensivo da parte dell'Inter. I centrocampisti hanno fatto un lavoro di 'schermatura' che ha permesso ai difensori nerazzurri di non andare mai in difficoltà con le ali del Napoli. L'Inter non ha dominato, ma ha gestito bene la partita, lasciando il possesso palla all'avversario in modo consapevole. Ha avuto la lucidità di colpire con qualità, l'azione del gol è stata meravigliosa".