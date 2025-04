Anche Luca Marchegiani, nel corso di 'Sky Calcio Club', parla della vittoria del Napoli e del sorpasso sull'Inter: “Il Napoli ha fatto la partita che doveva fare, aggredendola subito. Il Torino ha avuto un’occasione ma poi gli azzurri non hanno rischiato più niente. A me piace vedere come la squadra sia sempre attenta e concentrata ai dettagli anche se siamo a fine stagione. Il Napoli sta facendo quello che il Milan ha fatto tre anni fa: nel momento in cui ha avuto l’occasione di trovarsi davanti ha ingranato la marcia giusta. Il Milan non sbagliò più niente quando andò in vetta e il Napoli offre la stessa sensazione, fermo restando che l’Inter non è la squadra di due anni fa”.

L’ex portiere della Lazio prova comunque a guardare il lato positivo della stagione dell'Inter: “Io penso che una squadra che arriva al 1° maggio arrivando a lottare per tutti e tre le competizioni ha fatto una stagione bellissima, a prescindere dal fatto che vinca o no. Fossi un giocatore che sa di arrivare a giocarsi il campionato e in semifinale di Champions League, io ci metterei la firma. Poi so bene che la sconfitta sarebbe un campionato perso, ma la squadra è stata costruita bene, con due giocatori di livello in ogni ruolo; anche il secondo portiere è un giocatore di livello. Ogni tre giorni, però, l'Inter ha una partita decisiva e diventa più facile sbagliare un tempo o l'approccio. Però è un merito quello di poterti giocare fino alla fine tre competizioni. La difficoltà dell'Inter al momento è che ogni minuto che passa quando prendi gol ti prende l'ansia, perché devi fare due gol per vincere”.