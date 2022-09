"L'impressione, guardando l'Inter, è che cci sia un vuoto di leadership. Questa squadra, che ai tempi di Conte aveva qualcosa di speciale che le consentiva di andare oltre le difficoltà e che anche lo scorso anno aveva consapevolezza e autostima, adesso è molto più preoccupata. Mi ha colpito, ad esempio, Barella sul terzo gol: il suo atteggiamento. Anche Brozovic, per non parlare della difesa. Al di là dei gol subiti, sono i 77 tiri concessi il dato davvero preoccupante. Che poi dell'Inter di Conte ti mancano Hakimi, Perisic ed Eriksen: non è una squadra smontata, è tornato anche Lukaku. Poi il mercato obbligato da chiudere col segno più qualche effetto lo produce. La domanda è: lo spogliatoio ha voltato le spalle a Inzaghi? Io dico che in questo momento l'Inter deve fare ogni tipo di atteggiamento, anche di base economica. Se qualcosa a livello di panchian cambierà, cambierà lì. I Tuchel, gli Zidane sono liberi, ma dovrebbero adattarsi all'Italia eccetera. Inzaghi è un ottimo allenatore, ma chi apre i cicli è Conte. Conte è Conte".