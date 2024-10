Al netto degli infortuni vecchi e nuovi, senza dimenticare la prospettiva del derby d'Italia di domenica prossima, Simone Inzaghi ha in mente diverse modifiche di formazione per comporre l'undici titolare che domani sera scenderà in campo a Berna per sfidare lo Young Boys, nella terza giornata di Champions League. A centrocampo, con Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani ai box, oltre a Piotr Zielinski arruolabile ma solo per la panchina, le scelte sono praticamente obbligate: Nicolò Barella si adatterà nel ruolo di playmaker, Davide Frattesi ed Henrikh Mkhiataryan agiranno ai suoi lati.

In difesa, vista l'assenza di Francesco Acerbi, Stefan de Vrij sarà chiamato agli straordinari, con Yann Bisseck in odore di titolarità. In attacco, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic sono in rampa di lancio per dare un turno di riposo alla ThuLa. A sinistra Carlos Augusto dovrebbe prendere il posto di Federico Dimarco.

